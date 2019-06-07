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Bakan Albayrak'ın sözleri üzerine Fenerbahçe'den 'şampiyonluk' açıklaması

Trabzon'da bulunduğu ziyaret sırasında kendisine Trabzonspor forması hediye edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yalnız bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani şampiyon sezonun formaları" yorumu üzerine, Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden bir açıklamada bulundu.

07 Haziran 2019 Cuma 15:21
Bakan Albayrak'ın sözleri üzerine Fenerbahçe'den 'şampiyonluk' açıklaması

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde memleketi Trabzon'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bir ziyareti sırasında kendisine yeni sezon forması hediye edildi, Albayrak da "Yalnız bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani şampiyon sezonun formaları" yorumunu yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu açıklamaya sosyal medyada tepki gösterdi ve 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasının Fenerbahçe müzesinde olduğunu hatırlattı.

Fenerbahçe Spor kulubü de bunun üzerine Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak, "Futbol Takımımızın 2010-11 sezonu şampiyonluğu ile ilgili yaratılan suni gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur" dedi.

"Ne şikesi memleket elden gidiyor"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; ilgili sezonda, futbol takımımızın büyük emekler ve alın teri ile kazandığı en değerli şampiyonluğu, o dönemde ülkemizin hukuk, adalet, polis teşkilatı, medya başta olmak üzere tüm yapısına sızmış Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), devletimizin tüm imkanlarını da kullanarak Fenerbahçe’mize karşı kurduğu Şike Kumpası’yla kirletilmek istenmiştir."

"3 Temmuz’un devamında aynı yapının bu kez ülkemizin varlığına da kast etmeye çalışmasıyla ortaya çıkan gerçekler; 'en büyük delilimiz alın terimiz' diyen Fenerbahçe’mizin, daha ilk gün korkusuzca kulübünün yanında olarak 'Fenerbahçe’yi FETÖ’ye teslim etmeyeceğiz' diyen Büyük Fenerbahçe Taraftarının, 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' diyen eski Başkanımız Aziz Yıldırım’ın ne derece haklı olduğunu, 3 Temmuz’dan sonra yaşanan her günde ve her olayda gün gibi ortaya koymuştur."

"Bugün şike kumpasında parmağı olan hakiminden savcısına, emniyet müdüründen memuruna, medya mensubundan sivil personeline kadar her bir şahsın nerede, ne durumda olduğu hukuki kayıtlarla ortadadır."

"Alın teri ile kazanılmış kupamız müzemizdedir"

"Hain planlarını hayata geçirme sürecinde; karşısında en büyük engel olarak gördüğü Fenerbahçe Spor Kulübü’nü yok etmek ve şampiyonluğumuzu kirletmek isteyen terör örgütüne karşın, 25 milyon taraftarımızla omuz omuza, ilk gün söylediğimiz gibi bugün bir kez daha dile getiriyoruz ki; 2010-11 şampiyonu Fenerbahçe’dir, alın teri ile kazanılmış kupamız müzemizdedir.

"Bu durumu reddetmek, buna karşılık bir görüş taşımak, bunu yoruma açmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kast eden FETÖ’nün meşrulaştırılmasından başka bir anlam taşımamaktadır."

"Tarihimize altın harflerle kazılı bu şampiyonluk, geçmişte kazanılan ve gelecekte kazanılacak tüm şampiyonluklarımızdan ayrı bir yere sahip olacak ve nesilden nesile gururla, onurla anlatılacaktır."

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:21
  1. Trabzon
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. Şike Kumpası
  4. Ramazan Bayramı
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  6. Fenerbahçeli taraftarlar
  7. 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupası
  8. Fenerbahçe müzesi
  9. Fenerbahçe Spor kulubü
  10. Fenerbahçe
  11. Türkiye Cumhuriyeti

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