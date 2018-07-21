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Bakan Albayrak'ın G20 mesaisi başladı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Arjantin’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başkent Buenos Aires’te yapılacak toplantı kapsamında, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya ve Endonezya maliye bakanları ile görüşecek.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:59
Bakan Albayrak'ın G20 mesaisi başladı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başladı.Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya getiren toplantı iki gün sürecek.

Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın temsil edeceği toplantıya, diğer G20 üyelerinin heyetlerine ilaveten Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.

MALİYE BAKANLARI İLE GÖRÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires’te Almanya, Fransa, Çin, Brezilya ve Endonezya maliye bakanları ile görüşecek.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Albayrak’ın yoğun temasları sürüyor.

Albayrak, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ve Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

G20’nin “Küresel Ekonomik Risklere Cevap Vermek”, “Mesleklerin Geleceği” ve “Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi” başlıklı basına kapalı oturumlara katılacak Albayrak, son oturumun açılış konuşmasını yapacak.

Albayrak’ın yoğun temasları, G20 aile fotoğrafı çekimleri ve diğer ikili görüşmelerle devam edecek.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:59
  1. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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