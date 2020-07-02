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Aktüel

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar

Gözaltına alınan 16 kişiden 1'i tutuklandı, 5'i ifadeleri alındıktan sonra, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - 9 zanlı hakkındaki adli işlemler devam ediyor - Tespit edilen şüphelilerden 4'ünün yurt dışında bulunduğu belirlendi, 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:12:31 -
Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar

ANKARA (AA) - Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımda bulunan 16 kişiden 1'i tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda tespit edilen 35 hesap yöneticisinden 16'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i ifadeleri alındıktan sonra, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli tutuklandı, 9 kişinin adli işlemleri devam ediyor.

Tespit edilen şahıslardan 4'ünün yurt dışında bulunduğu belirlendi. 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

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