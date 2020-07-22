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Gündem

Bakan Albayrak: Vatan davasının en kıymetli sembolüdür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii, bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 23:29:00 -

Ayasofya hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ayasofya Camii, bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,'ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Ayasofya Camii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.

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