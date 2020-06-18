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Aktüel

Bakan Albayrak, TVF'nin Turkcell hissedarı olmasını değerlendirdi:

"Türkiye Varlık Fonunun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim" - "Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:15:49 -
Bakan Albayrak, TVF'nin Turkcell hissedarı olmasını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell ortaklığının küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacağını bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, TVF'nin, Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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