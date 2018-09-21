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Bakan Albayrak: Türkiye 2024 için hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Alman mevkidaşı ile yaptığı ortak açıklama toplantısında, Türkiye'nin 2024 şampiyonası için hazır olduğunu kaydetti.

21 Eylül 2018 Cuma 19:23
Bakan Albayrak: Türkiye 2024 için hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Almanya'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Bugün küresel ekonomik ve ticaret perspektifinde ülkelerin ve dünyanın çok farklı tehdit ve fırsatlarla olduğu bir dönemde; Türkiye Almanya ilişkileri ki şunu ifade etmek istiyorum. Yüzlerce yıllık bir ilişkiden, Osmanlı2dan bugüne Türkiye-Almanya ilişkileri tarihsel temelin üzerine yeni bir tuğla koyma noktasında önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum bu ziyaretin. Sadece AK Parti döneminde, Türkiye ile Almanya ticaret hacmini yüzde 300’e, 13 milyar dolardan 38 milyar dolara ulaştırmış. Bugün Türkiye ve Almanya her konuda farklı düşünmek durumunda değil. Bugün ortak ve mutabık kaldığı alanları daha da ileri ve geleceğe pozitif taşımak için verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bölgemiz çok kritik bir bölge. Ortak bakış ve stratejik bakış açısıyla yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum. İki ülkenin sosyal yakınlaşması yeni dönemde çok daha güçlü şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum.

BAKAN PEKCAN: İKİ TARAFTA DA İSTEK VAR

Gerçekten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik sayın cumhurbaşkanımızın ziyaretleri öncesinde. Kendileriyle ekonomik ve dost ilişkilerimizin artırılması yönünde hemfikir olduğunu gördük. iki tarafta da aynı istek, hedef var. bunu biz iki üç kata da çıkarabileceğimize inanıyorum bu şekilde devam ederse. AB ile Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için toplantının başlaması gerekiyor. Almanya’nın desteğinin yanımızda olduğunu gördük. ticaret hacmimiz bu sene 38 milyar dolara ulaşacak.

BAKAN DÖNMEZ: SON DERECE VERİMLİ BİR TOPLANTI YAPTIK

Son derece verimli bir toplantı yaptık. Türkiye son 15 yıldır enerji piyasalarını serbestleştirme konusunda dev adımlar attı. Şu anda Alman şirketlerin yatırımları 25 milyar euroyu aşmış durumda. Bu son derece sevindirici. 100 yılı aşkın süredir Alman firmaları Türkiye’de çalışıyor, Türk insanını istihdam ediyor. Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesini istiyoruz. Son 10 yılda Türkiye’de enerji pazarı ortalama 5.5 büyüdü. Bu pazarda bu oyuncuları tekrar aramızda görmek istiyoruz.

SORU - CEVAP

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI

Bakan Albayrak: Sıkı bir futbol takipçisi olarak iki çerçevede bu başvuruyu değerlendirebiliriz. Türkiye ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için olumlu buluyor. Almanya da Türkiye'nin böyle bir organizasyonu ilk defa ev sahipliği yapacak olmasını olumlu gördüğünü düşünüyoruz. Türkiye ekonomik olarak da altyapı olarak da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için bir çok stadyum bu tür organizasyonları ekonomik ve ticari olarak başarmış olarak böyle bir organizasyona fazlasıyla hazır.

Alman Ekonomi Bakanı Olaf Scholz: "Bu şampiyonaya kimin ev sahipliği yapacağı sportif bir seçim olacaktır. Futbol söz konusu olunca hala dostluğumuz devam ediyor. Almanya çok güzel bir başarı sundu. Biz de milli takımı burada ağırlamak isteriz. Berlin'de yaşayan Türk kökenli insanlar Türk takımı için altkış tutmuşlardı ama biz kazanınca Almanya için alkış tutmuşlardı. Türkiye kendisi için mücadele edecektir, biz de evsahipliği bizde kalsın diye mücadele edeceğiz. İyi olan kazansın."

Berat Albayrak: Dünya farklı sınamalarla yeni bir ekonomik dönemde.. Bu dönemde, Türkiye'nin istikararı Almanya'ya, Almanya'nın istikrarı Türkiye'ye pozitif etki edecek.

Alman Bakan: Türkiye güçlü ve ekonomik açıdan çok sağlıklı bir ülke. İkili ilişkilerde yeni bir sayfa açılacak..

Berat Albayrak: İlişkilerde gerginlik süreceni geride bıraktık. Samimi adımların atıldığı bir sürece girdik. Türkiye ile Almanya birçok konuda meselelere aynı açıdan bakıyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 19:23
  1. Berat Albayrak
  2. Ruhsar Pekcan
  3. Fatih Dönmez

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  • muhjaiddinmuhjaiddin38 dk önce
    adamlar dalga geçmişler bizimle Türkiyenin ekonomisi güçlü filan derken...
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