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Ekonomi Bakan Albayrak: Teknoloji üreten ülke konumundayız
Ekonomi

Bakan Albayrak: Teknoloji üreten ülke konumundayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin teknoloji üreten ülke konumuna geldiğini vurguladı. Albayrak, “Allah’ın izniyle enerjinin birçok alanında, nükleer enerjiden bora, gemilerimize kadar birçok açıdan artık dönüşüm süreci başladı. Ektiğimiz tohumlar yavaş yavaş her gün çınara dönüşecek. Ekonomide başlattığımız katma değerli, istihdama, ihracata dayalı üretim modeli çınara dönüşmeye başladı. Daha da güçlü şekilde dönüşecek” değerlendirmelerinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:47:00 -
Bakan Albayrak: Teknoloji üreten ülke konumundayız

Türkiye’nin enerjiden savunma sanayiine kadar teknolojinin her alanında değişim sürecini başlattığını hatırlatan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ekonomik tam bağımsızlık hayalini de inşallah enerjideki gibi hayata geçireceğiz. Toplum, milletimiz tüm bu yapılanların farkında. Cumhurbaşkanımız liderliğinde nice, çok daha güzel ve büyük projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracat modeliyle çok daha müreffeh Türkiye ve yarınların teminatı olacak. Malum ‘Tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmazmış’ Bu süreçte yapılan eserlere köstek olanlara ben ‘beton lobisi’ diyorum. Onların bu beton edebiyatı bu beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecek. Biz bu dönüşümü gerçekleştirerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda ülkeyi çok daha ileriye taşıyacağız.”

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