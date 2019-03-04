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Bakan Albayrak: Önümüzdeki süreç enflasyon açısından çok daha iyi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şubat ayı enflasyon rakamının, alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini ve enflasyonun gerilemeye devam edeceğini belirterek, "Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir." ifadesini kullandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:48
Bakan Albayrak: Önümüzdeki süreç enflasyon açısından çok daha iyi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şubat ayı enflasyon rakamının, alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini ve enflasyonun gerilemeye devam edeceğini belirterek, "Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, şubat ayı enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Tüketici fiyat endeksinin şubat ayında yüzde 0,16 artarak beklentilerin altında gerçekleştiğine işaret eden Albayrak, yıllık tüketici enflasyonunun ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 ile yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleştiğini aktardı.

Albayrak, "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19,02'den yüzde 18,12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor. Üretici fiyat endeksindeki ciddi düşüş de enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz"

Önümüzdeki sürecin enflasyon açısından çok daha iyimser olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. 2019'u Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam."

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:48
  1. Enflasyon
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. tanzim satış
  4. TÜFE

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