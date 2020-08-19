Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Ortadoğu ve Avrupa'da bir ilk!

Türkiye ekonomi alanında gerçekleştirdiği hamlelerle hem kur saldırılarını hem de koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini bertaraf etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan yatırımlar dünyanın çalkantılı bir süreçten geçtiği bu dönemde Türkiye ekonomisinin ayakta kalmasını sağlıyor.

Türkiye pandemi sürecinde de yatırımlardan vazgeçmiyor. Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de faaliyete geçecek. Müjdeli haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından duyurdu. Albayrak konuya ilişkin paylaşımına videoda ekledi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi;

"Beton beton diyenlere NOT:

Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor.

ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.

MADE IN TÜRKİYE"