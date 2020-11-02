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Ekonomi Bakan Albayrak müjdeli haberi duyurdu: Geçen aya göre hız kazandı
Ekonomi

Bakan Albayrak müjdeli haberi duyurdu: Geçen aya göre hız kazandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:45:00 - 2020-11-02 14:46:49
Bakan Albayrak müjdeli haberi duyurdu: Geçen aya göre hız kazandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından kritik açıklamada bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

devam berat abi

dolar aldık her sey süper
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