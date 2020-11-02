Bakan Albayrak müjdeli haberi duyurdu: Geçen aya göre hız kazandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından kritik açıklamada bulundu.
Albayrak yaptığı açıklamada, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor" ifadelerine yer verdi.