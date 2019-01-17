Bakan Albayrak: Marketlerde istediğimiz fiyatlar yok onlarla konuşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Fiyatlarda halen maliyet noktasında gidilebilecek bir alanımız mevcut. Pazar ve market fiyatlarını takip ediyoruz. Bakıyoruz marketlerde istediğimiz fiyatlar yok marketlerle konuşacağız. Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor.' dedi.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü. Mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Değişim ve dönüşüm süreci yeni başladı. Özellikle enflasyonla mücadele konusunda 2018'de. Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık. 5 senede yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de vatandaşımız bilir. Tüm bu olanlara rağmen demokrasi ve ekonomimizi dimdik ayakta tuttuk. 2013 yılında beri verdiğimiz mücadeleye baktığımızda ekonomik olarak hiçbir ülke bunun altında kalkamazdı.

Yoğun bir süreç başlatıyoruz

Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz. Elimizde 2 hassas top olduğunu bilerek bunları kırmadan hassas bir şekilde yürüteceğiz. Biri maliye ve para politikalarında hassas yönetim. Küresel sistemde oluşturduğumuz güven. Diğer elimizde sanayici esnaf iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi yöneteceğiz.

Daha güçlü adımlar atacağız

Enflasyonla mücadelede hedefimizden daha iyi seviyeleri yakaladık. 2019'u çok ama çok güçlü adımlar atarak daha iyi bir noktada tamamlayacağız. Bu değişim ve dönüşüm süreci yeni başladı. Başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

'Marketlerde istediğimiz fiyatlar yok onlarla konuşacağız'

Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik. Nasıl bir düzenleme yapılabileceğin takip edeceğiz. Özellikle küçük baş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık. Fiyatlarda halen maliyet noktasında gidilebilecek bir alanımız mevcut. Pazar ve market fiyatlarını takip ediyoruz. Bakıyoruz marketlerde istediğimiz fiyatlar yok marketlerle konuşacağız. Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor.

Faizlerde çok ciddi düşüş yaşandı

Son dönemde oldukça başarılı hazine ihaleleri gerçekleştirdik. Faizlerde önemli düşüş trendini sağladık. Bu hafta yaptığımız ihaleler bunun en net göstergesi. Çok ciddi bir faiz düşüşü yaşadık. Ocak ayında 27'ler seviyesinde olan bir yıllık tahvil faizi bu 15'indeki ihalede 18,98'e düştü.

Samuray bono ihracı görüşmesi yapıldı

Borçlanmada hem ihtimal çeşitliliğini sağlayacağız hem de borçlanma maliyetlerini aşağıya çekeceğiz. Esntrüman çeşitliliğini arttırma noktasında çok yakında Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı ile alakalı görüşmelere başladık. YEP'te önümüzdeki bir kaç yıl potansiyel büyümemizin biraz altında büyüme beklenti ortaya koyduk. Önceliğimiz ekonomideki kırılganlıkları bertaraf etmek.