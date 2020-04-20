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Aktüel

Bakan Albayrak: “Esnaflarımızı rahatlamak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

2020-04-20 21:42:56 -
Bakan Albayrak: “Esnaflarımızı rahatlamak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı. Bakan Albayrak, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecevit Bey’in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. Birlikte başaracağız" dedi.

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