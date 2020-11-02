Bakan Albayrak, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha fazla üretim, istihdam ve ihracat hedefiyle çıktıkları ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerlediklerini bildirerek, "Pandemi koşullarının getirdiği her türlü zorluğa rağmen Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerimiz kapsamında ihracatın her geçen gün güç kazanarak yeni rekorlar kırdığı ve cari dengenin sağlandığı bir döneme giriyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.

"Yeni Ekonomi Programları çerçevesinde üreterek büyüyen Türkiye hedefiyle attığımız ekonomik değişim ve dönüşüm adımlarının meyvelerini toplamaya başladık." görüşünü aktaran Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İSO-Markit İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ekim ayında 53,9 olduğunu anımsattı.

Albayrak, endekste 50'nin üzerindeki değerlerin imalat sanayisi üretiminde büyümeye, 50'nin altındaki değerlerin ise daralmaya işaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"PMI endeksi verilerine göre, imalat sanayisinde üretim ve yeni siparişler 5 aydır artıyor ve bu artış ekim ayında yeni ihracat siparişlerinin de katkısıyla daha da hız kazandı ve alt sektörlerin büyük bir kısmına yayıldı. Veriler yılın 3'üncü çeyreğinde başlayan V tipi toparlanmanın yılın son çeyreğinde de devam ettiğine işaret ediyor. Firmalar üretimi desteklemek için istihdam artırıyor. Sektörün istihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İstihdam ile gelen üretim artışı, sanayideki büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı nitelikte olduğuna işaret ediyor."

- "Altın ihracatı finansman ihtiyacı oluşturmuyor"

Ekim ayında ihracatın da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, bir önceki aya göre ise yüzde 8,3 artarak 17,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Albayrak, şöyle devam etti:

"Böylece ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020 yılındaki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu noktada standart dışı altın ithalatımızın önemli bir kısmının bedelsiz olduğunu ve finansman ihtiyacı oluşturmadığını vurgulamakta yarar görüyorum. Altın hariç bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3 seviyesindedir. Son 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 azalış kaydetti ve 155,4 milyar dolara geriledi. Ekim ayı ithalatımızın yüzde 87,8'i üretimi destekler nitelikteki ham madde ve yatırım mallarından oluştu. Pandemi koşullarının getirdiği her türlü zorluğa rağmen YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatın her geçen gün güç kazanarak yeni rekorlar kırdığı ve cari dengenin sağlandığı bir döneme giriyoruz."

Albayrak, yerli üretimdeki olumlu gelişmelerin devam ettiğini de bildirerek, otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yerli araçların payının 20 yıl sonra ilk defa bu yılın eylül ayında yüzde 50'yi aştığını aktardı. Bu oranın 2017 yılı sonunda yüzde 35,6 seviyesinde olduğunu anımsatan Albayrak, "Rekabetçi kur seviyesinin de sağladığı destekle yılın geri kalanında yerli otomobil satışlarının toplam satışlar içindeki payında yeni rekorlar kırılması beklenmektedir. Pek çok otomobil üreticisi firmamız ve yan sanayimiz üç vardiyaya çıktı ve tam kapasiteye yakın çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi bu yılın şubat ayında, tüketici enflasyonunun yüzde 12,37 seviyesinde olduğunu anımsatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Pandemi etkisiyle oluşan maliyet baskısına rağmen enflasyon hala bu seviyenin altında seyrediyor. 2021 yılında hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olacaktır. Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz."