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Aktüel

Bakan Albayrak, borsadaki yükselişi değerlendirdi:

"Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor" - "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı"

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:40:01 -
Bakan Albayrak, borsadaki yükselişi değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını belirterek, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsadaki yükselişi değerlendirdi.

Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını vurgulayan Albayrak, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür." değerlendirmesinde bulundu.

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