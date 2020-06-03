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Aktüel

Bakan Albayrak, banka genel müdürleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:35:52 -
Bakan Albayrak, banka genel müdürleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:


"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Covid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

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