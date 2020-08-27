Bakan Albayrak Avrupalı mevkidaşı tarafından nasıl tehdit edildiğini aktardı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde yayınlanan "Berat Albayrak'tan yeni dönemin kodları" başlıklı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı söyleşiyi paylaştı.

"Tehdit edilmiş bir bakanım"

Selvi yazısında, Bakan Albayrak’ın Avrupalı bir mevkidaşı tarafından tehdit ediliği söylediğini aktardı.

Bakan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde Batı’nın büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı tarafından sözlü ve imalı bir şekilde tehdit edildiğini anlattı. Albayrak, "Ben bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından birebir sözlü, imalı tehdit edilmiş bir bakanım" dedi.

İsim vermedi

Kendisini tehdit eden bakanın ismini vermeyen Albayrak, gereken cevabın o an da verildiğini ancak gelecek nesillerin bu olayı bilmesi için ilerde kayda geçilmesi gerektiğini belirtti.

İşte Selvi'nin bugünkü yazısı;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "müjde" olarak açıkladığı Karadeniz’deki doğalgazın bulunmasıyla birlikte başlayan yeni süreci Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la konuştuk. Albayrak, bir anlamda yeni dönemin kodlarını anlattı.

NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri bir orkestra şefi gibi her şeyi tıkır tıkır yönetti. Seda Öğretir’in yönettiği programda Okan Müderrisoğlu ve bana da Berat Albayrak’a sağlı sollu sorularla haber çıkarmak düştü. Program boyunca dikkat ettim. Berat Albayrak iki noktaya odaklanmış durumda.

BİRİNCİ NOKTA

Sürekli olarak "Bir zihniyet değişikliği gerçekleştirdik" diyor. "Bir duvar yıkıldı" diye bunu tarif ediyor. Peki o zihniyet değişikliği ne? "Bizde petrol yok, bizde doğalgaz çıkmaz" diyen zihniyetin yıkılması. Onun yerine "Biz de doğalgaz buluruz, biz de petrol çıkarırız, biz de enerji piyasasında uluslararası oyuncu oluruz" özgüveninin gelmesi. Demirel’in tabiriyle Türkiye’nin 70 sente muhtaç olduğu günlerden Özal’ın sağladığı zihniyet değişimi ile Türk parasının dönüştürülebilir olduğu döneme geçilmişti. Cebinde döviz bulundurmanın suç olduğu günlerden ihracatta sınırları zorlayan Türkiye’ye o vizyon sayesinde ulaştık.

İKİNCİ NOKTA

Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz, Türkiye’yi başka bir lige taşıyor. Berat Albayrak, bu gücün yönetilmesiyle ilgili, "Bu rezerv Türkiye’yi dünya liginde enerji üreticisi ülkeler ligine çıkaran bir keşif. Enerji bağımlılığı anlamında Türkiye yeni bir çağın sürecini başlattı. Bu adım hem psikolojik hem de maddi olarak bir duvarı yıktı" diyor.

GÜNLÜK TUTUYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’la konuşurken dikkatimi çekti. Albayrak günlük tutuyor. Bu tür önemli olayları günü gününe yazıyor. Onları da zamanı gelince yayınlamayı planlıyor. "Günlük tutuyor musunuz?" diye sorduğumda, "Tabii, Sadık Albayrak’ın oğlu olunca yazmak genlerimizde var" dedi.

SADIK ALBAYRAK

Sadık Albayrak, benim çalıştığım dönemde Yeni Şafak’ın yazarıydı. Çok ilkeli bir insandı. Erdoğan’la dünür olduğu gün yazarlığı bıraktı. "Son Devrin Din Mazlumları" gibi kıymetli birçok esere imza atmış biri olarak Sadık Albayrak bir dönemin hafızasıydı. Bence yazmayı erken bıraktı, keşke yazsa. Keşke biri onunla nehir söyleşisi yaparak hatıralarını kitaplaştırsa.

BAKAN ALBAYRAK’A BATILI BAKANIN TEHDİDİ

Enerji savaşları tehditlere, darbelere, işgallere varan sert mücadelelere sahne oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ben bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından birebir sözlü, imalı tehdit edilmiş bir bakanım" deyince yine gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Nasıl yani? Berat Albayrak o kadar sıradan bir şey anlatıyor gibiydi ki sözlerini açmasını istedik.

"Ne zaman oldu" diye sorduk. "Enerji Bakanlığım döneminde" dedi. Israrlı sorularımız üzerine, o şahsın Batı’nın büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı olduğunu söyledi.

"Orada ona gereken cevap verildi. Ama bunları ileride yazmamız lazım. Nesiller bunu bilmeli" dedi. Aynı kanaatteyim.

FATURALARA YANSIYACAK

Karadeniz’de bulunan doğalgaz, vatandaşın faturasına yansıyacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a bunu da sorduk. Net bir dille, "Yansıyacak" dedi. Dilerim daha büyük rezervler tespit edilir, vatandaşlarımızın faturaları hafifler.

HALKA ARZ GELİYOR

Berat Albayrak’ın piyasaları ilgilendiren bir açıklaması oldu. TPAO ve BOTAŞ’ın halka arz edileceğini söyledi. Fotoğraf çektirirken tekrar sordum. Önce doğalgazla ekonomik olarak hacmini büyütüp ondan sonra halka arz edecekler. Bu doğalgaz daha ilk adım olduğu için bence gazla ilgili yeni bir birim kurulabilir.

O KİŞİ BU KAREDE

Şimdi size bir fotoğraf bırakacağım. Akın Öztürk başta olmak üzere 15 Temmuz’un lider kadrosundan isimler bu karede yer alıyor. Ama bu bir 15 Temmuz yazısı değil. O karenin altında Karadeniz’de çıkan doğalgaza uzanan bir zihniyet yatıyor.

İsterseniz önce Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın anlatımlarına kulak verelim:

"Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki sahaları parsel parsel özel şirketlere ihale etmeye başladığında Bakanlar Kurulu’nda yüksek sesle konuyu gündeme getirdik. ‘Böyle bir şey olamaz. Bizim egemenlik haklarımızın olduğu yerlerde, karasularımızda ihaleye çıkıyorlar’ dedik. ‘Etkin bir rol oynamamız lazım’ dedik. Bunun üzerine Dışişleri, Genelkurmay ve Enerji Bakanlığı’ndan oluşan üçlü bir kurul oluşturuldu. Toplantıda bize ‘Akdeniz’de ne işimiz var. Avrupa ne der, Amerika ne der? Gemimiz yok, kiralasak pahalı’ diye devamlı itirazda bulunan bir yapı. Biz gereken cevabı orada verdik. 15 Temmuz’da merdivenlere dizildikleri bir fotoğraf var ya, birisi orada."

15 Temmuz’un darbeci generallerinin dizildiği bir fotoğraf var. Orada Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğamiral Murat Şizai ve yine Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı İhsan Bakar yer alıyor.

ABD’nin planları doğrultusunda ülkesine karşı darbe yapmaya çalışan FETÖ’cülerden her şey beklenir."