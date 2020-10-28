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Ekonomi Bakan Albayrak: Atılan adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız
Ekonomi

Bakan Albayrak: Atılan adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:11:00 -
Bakan Albayrak: Atılan adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' olarak verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın" dedi.

 

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