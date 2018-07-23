Bakan Albayrak akademisyen ve ekonomistlerle buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, akademisyen ve ekonomistlerle İstanbul'da bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Albayrak toplantıya katılan uzmanların görüş ve önerilerini dinledi.23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:49
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün akademisyenler ve ekonomistler ile İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, bugün akademisyenler ve ekonomistler ile ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını bildirdi.
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