Bakan Albayrak akademisyen ve ekonomistlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün akademisyenler ve ekonomistler ile İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, bugün akademisyenler ve ekonomistler ile ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını bildirdi.