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Bakan Akar’ın Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:49
Bakan Akar’ın Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede, barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:49
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