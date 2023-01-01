Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile yılın son gününde de yoğun mesai gerçekleştirdi.

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, kentin caddelerinde vatandaşla buluşmanın ardından "Doğu" isimli havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Görev uçuşunun tamamlanmasının ardından Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Kilis'e geçti.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesinin devam ettiğini, tüm çalışmaların aynı ciddiyet ve koordinasyonla yeni yılda da devam edeceğini vurgulayan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz devam edecek. Faaliyetlerimizi başarıyla sonuca ulaştırarak 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan terör belasına son vermek için gayretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Yapılan istihbarat çalışmalarından, terörist ifadelerinden terör örgütünün içinde olduğu çöküşün görüldüğünü aktaran Akar, "Operasyonlarımızı, baskımızı artan bir şiddet ve tempoda artırarak teröristleri bulundukları yerlere gömmeye devam edeceğiz. Teröristlerin tek kurtuluş yolu Türk adaletine teslim olmaktır." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefinde sadece teröristlerin olduğunu dile getiren Akar, "Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğini sabote etmeye çalışan, bu birlik ve beraberliği bozmak için gayret gösteren gafiller, hainler var. Biz inadına 85 milyon tek yürek tek yumruk olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

'Yanlış hesap Ankara'dan döner'

Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Biz barış elini uzatmamıza rağmen Yunanistan sürekli gerilimi artırıcı, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor." dedi.

Yunanistan'ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye'ye yönelik "yayılmacılık, revizyonist politikalar" gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

Bunlar sadece uluslararası ortamda insanların aklını karıştırmak için ortaya atılmış şeyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok açık, net. Biz uluslararası hukuk, meşru müdafaa, kendi Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları diyoruz. Bunu hala görmemekte ısrar ediyorlar. 10 kilometrekarelik Meis Adası'na 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyor, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyorlar. Biz bütün bunlara karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner.