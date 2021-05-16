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Gündem Bakan Akar'dan yaralanan Mehmetçiğe ziyaret
Gündem

Bakan Akar'dan yaralanan Mehmetçiğe ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'taki operasyonlarda yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 19:32:00 -
Bakan Akar'dan yaralanan Mehmetçiğe ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı” ifadesi kullanıldı.

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