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Bakan Akar’dan Ramazan Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile büyük bir uyum ve koordine içerisinde yaptığımız çalışmalar, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliğinin, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahının sağlanması ile bizi biz yapandeğerlerimizin korunması içindir" dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:39
Bakan Akar’dan Ramazan Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile büyük bir uyum ve koordine içerisinde yaptığımız çalışmalar, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliğinin, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahının sağlanması ile bizi biz yapandeğerlerimizin korunması içindir" dedi.


Bakan Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Değerli mesai ve silah arkadaşlarım, milli ve manevi değerlerimizin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağlarımızın güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Asil milletimiz yüzyıllardır karşılaştığı zorlukları, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, bu birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemizin temelini inşa etmiştir. Bayramlar da asil milletimizin dayanışma ve paylaşma duygusunu daima diri tutarak bu temeli sağlamlaştıran önemli unsurlardan biri olmuştur. Cennet vatanımızda milletçe huzur, güven ve kardeşlik içerisinde nice bayramlar yaşayabilmemiz için milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bayramların getirdiği beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli vazifelerinden biridir. Milli Savunma Bakanlığının tüm mensupları da bu değerlerimizin korunması ve yaşatılması için her türlü gayreti göstermektedir" ifadesini kullandı.


"Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile büyük bir uyum ve koordine içerisinde yaptığımız çalışmalar, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliğinin, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahının sağlanması ile bizi biz yapandeğerlerimizin korunması içindir" diyen Bakan Akar şöyle devam etti:


"Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri de istiklal ve istikbalimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden kahramanca ve fedakârca mücadele ederek üzerine düşen görev ve sorumlukları bugüne kadar başarıyla yerine getirmiş olup, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Bu güzel bayram günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve MSB’nin asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, jandarma, güvenlik güçleri, güvenlik korucuları ile kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakârlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık ve esenlikler ile kazasız belasız, başarılı görevler diliyorum."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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