Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik konusunda, "Geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor" dedi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, önemli açıklamalar yaptı. Habertürk'ten Saliha Çolak'ın aktardığı bilgilere göre, Akar şunları söyledi:

Operasyon açıklaması

Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor

Özlük hakları

Gazi ve malüller için çalışmalar devam ediyor. Kardeşlerimizin evlatlarımızın özlük hakları için çalışmalar devam ediyor. Güzel haberler vereceğiz.

Tek tip askerlik

Çalışıyoruz. Geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor.

S-400'lerin alımı

Planladığı gibi devam ediyor.

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