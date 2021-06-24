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Siyaset Bakan Akar'dan önemli açıklama! "Alınmış bir karar yok"
Siyaset

Bakan Akar'dan önemli açıklama! "Alınmış bir karar yok"

ABD ile Afganistan görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 10:57:00 - 2021-06-24 11:25:45
Bakan Akar'dan önemli açıklama! "Alınmış bir karar yok"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'ne katıldı. Bakan Akar, törende açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarının satırbaşları:

Türkiye her zaman Afganistanlı kardeşlerimizin barış, güven ve istikrarda yaşaması için çaba sarf etmiştir.

BM kararları çerçevesinde 2002’de göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası güvenlik Yardım Kuvveti’ne, 2015’ten itibaren de NATO’nun kararlı destek misyonuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Burada TSK mensuplarının ve diğer mensup arkadaşlarımızın başarıları da uluslararası kamuoyu tarafından saygı ile izlenmektedir.

Hali hazırda Kabil eğitim yardım danışmanlık komutanlığını Türkiye, TSK olarak biz yürütmekteyiz. Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürülmekte olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusudur. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.

Bu hususu diğer ülkelerle birlikte nasıl yapabileceğimiz konusunda çalışma yapıyoruz. ABD teknik heyeti de bugün şu anda bakanlığımıza geldi, görüşmeler yapıyoruz, devam ediliyor.

Şu an için alınmış herhangi bir karar yok. Mevcut personelimiz dışında bölgeye giden personelimiz bulunmamaktadır.

Atina mutabakatına göre 15 Haziran-15 Temmuz günleri ve milli günlerde tatbikat yapılmamasına yönelik… Ancak buna uyulmadığını görüyoruz.

Yunan halkının kaynakları boşa harcanmamalıdır.

Bizim kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki haklarımızı korumakta kararlıyız.

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Yorumlar

Kemal

Mehmetçik Amerikanın bekçiliğini yapacak. Bizim ne işimiz var Afganistanda? ABD çekilecek yerine biz geçeceğiz. Mehmetçiğin kanı neyin pazarlık konusu oldu? Nato zirvesinde ne pazarlıklar yapıldı? bize hiçbir faydası olmayan Nato'ya girebilmek için Kore'de askerlerimizi feda ettik. Bakalım Afganistanda ölen mehmetçiklerimiz neyin karşılığında ölmüş olacak
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rumuz

kemal çok biliyorsun ya seni savunma bakanı yapsınlar.o zaman hem natodan çıkarsın hem de hiç bir ülkeye asker göndermesin içine kapanıp kalırsın çok güzele yönetirsin. klavye kahramanı
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