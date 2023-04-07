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Dünya Bakan Akar'dan Mescid-i Aksa'da Müslüman kanını akıtan azgın İsrail'e tepki!
Dünya

Bakan Akar'dan Mescid-i Aksa'da Müslüman kanını akıtan azgın İsrail'e tepki!

Yeniakit Publisher
2023-04-07 17:33:00 - 2023-04-07 17:53:40
Bakan Akar'dan Mescid-i Aksa'da Müslüman kanını akıtan azgın İsrail'e tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mescid-i Aksa'da Müslümanların kanını akıtarak Ramazan ayında iyice azgınlaşan işgalci İsrail'e tepki göstererek "İsrail yönetimi, bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını lanetlediklerini belirkerek, "İnsan haklarını ve evrensel değerleri hiçe sayan bu saldırgan tutum, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. İsrail yönetimi, bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır." dedi.

Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda, gazetecilerin, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ile Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı.

İsrail'in iç politik sebeplerle, suni bahanelerle Müslümanlar için kutsal olan ramazanda yine kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'ya acımasızca saldırdığını belirten Akar, Müslüman dünyasından gelen yoğun tepkilere rağmen şiddetin dozunu iyice artırdığına dikkati çekti.

Akar, şunları söyledi:

"İsrail, dün gece Gazze Şeridi’ne orantısız güç kullanarak hedef gözetmeksizin saldırılar düzenlemiştir. İsrail’in bu saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İnsan haklarını ve evrensel değerleri hiçe sayan bu saldırgan tutum, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. Suni bahanelerle başlatılan bu saldırıların bölgesel barışa zarar vereceği açıktır. İsrail yönetimi, bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır."
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"Ege ve Akdeniz'in artık dostluk denizi olması samimi dileğimiz"

Bakan Akar'a, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin etkilediği Hatay'a yaptığı ziyaret hatırlatılarak iki ülke arasındaki ilişkilerin son durumu soruldu.

Akar, soruya, "Tabii ki mevcut bazı sorunlarımızı çözmek durumundayız. Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan, iki medeni ülke olarak, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk çerçevesinde, müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl yol ve yöntemlerle, karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyoruz." yanıtını verdi.

Depremlerin ardından ortaya çıkan olumlu ve yapıcı havanın devam etmesinin önemine vurgu yapan Akar şöyle devam etti:

"Bu konudaki çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde turizmin yoğun olduğu 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Ege’nin uluslararası suları ve hava sahasında tatbikatlardan kaçınılmasını öngören moratoryum süresinin uzatılması gibi bazı konularda somut olumlu gelişmeler bekliyoruz. Diyalog kapılarının açık olması çok önemli. Kalıcı bir işbirliği ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimizdir."

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