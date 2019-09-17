Bakan Akar'dan kritik Yunanistan görüşmesi Milli Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yeni görevi nedeniyle kendisini kutladı Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları da ele alındı."

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