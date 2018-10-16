Bakan Akar'dan İdlib çıkışı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu. Akar, idlib'deki sürece ilişkin, "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız." dedi.

Akar, Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının müşterek devriyeye yönelik ortak eğitimi hakkında, "Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda yapılacak ortak devriye) Yakın bir zamanda başlayacak." diye konuştu.