Bakan Akar'dan Fransa'nın taciz iftirasına cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Al Jazeera Arapça Kanalı'na Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

Akar, Fransa'nın taciz iftirasına ilişkin "En son geldiğimiz noktada da Libya'daki politikalarının çöktüğünü görmekten dolayı kendilerince bir takım mazeretler uydurmak için böyle bir takım komplolara girdiler, kumpaslara girdiler, bu çok basit" ifadelerini kullandı.

"Kumpaslara girdiler"

Bakan Akar, "NATO'da müttefikimiz olan Fransızlar tarafından Suriye'de de benzer bir takım girişimlerde bulundular, tavırları var. Doğu Akdeniz'de benzer bazı ifadeleri oldu, açıklamaları oldu, bazı konularda girişimlerde bulundular. Benzer şekilde Libya'da da aynı şekilde girişimde bulundular. En son geldiğimiz noktada da Libya'daki politikalarının çöktüğünü görmekten dolayı kendilerince bir takım mazeretler uydurmak için böyle bir takım komplolara girdiler, kumpaslara girdiler, bu çok basit" diye konuştu.

"Bir dostluk nişanesi"

Bakan Akar, "Çünkü biz 10 Haziran'da bir yük gemimiz, içinde tamamen sağlık malzemesi olan, bizim Libya'daki askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık yapan birliklerimizin ihtiyaçları için olan, yaşam malzemesi olan, bir takım giyim kuşam malzemesi, onların güvenlik malzemesi olan malzemeleri taşıyan bir gemi, 3 gemimiz savaş gemimiz tarafından korunmalı olarak, onların refakatinde ilerlediler, ilerliyorlardı. Sabah olduğunda bizim, Fransız gemisinin, daha sonra olaya karışan Fransız gemisinin talebi üzerine bizim oradaki akaryakıt gemimiz tarafından Fransız gemisinin ikmali yapıldı. Ya bu bir dostluk nişanesi olarak, bir iş birliği nişanesi olarak NATO müttefikimize yapabileceğimiz bir destekti ve bunu gerçekleştirdik biz. Daha sonra Fransız gemisi tarafından da benzer sorgulama yapıldı, benzer cevaplar verildi, İtalya'ya ve Yunanistan'a verdiğimiz cevaplar verildi fakat daha sonra anlaşılmadık bir şekilde saatte 20 knot deniz mili hızla bir Fransız savaş gemisi bizim konvoyun içine daldı" ifadelerini kullandı.

"Çok tehlikeli manevralar yaptılar"

Akar, "Çok tehlikeli manevralar yaptılar, bu manevralardan sonra kendi yaptıkları hataları, kendi yaptıkları yanlışları düzeltmek için Türk gemisinin kendilerine silah doğrulttuğunu, yani kilit dedikleri, tracking dedikleri bir pozisyon aldıklarını söylediler. Fakat bu geldiğimiz noktada teknoloji o kadar gelişmiş durumdaki, o radarın, o geminin hangi dakikada, hangi saniyede, saatte değil, hangi dakikada, hangi saniyede nasıl bir durumda olduğunu görebilmek, öğrenmek mümkün" dedi.

"NATO makamlarına söyledik"

Akar, "Hem bizim karadaki karargâhlarımızda hem de gemide yapılan incelemeler sonucunda bütün bilgileri belgeleri topladık ve bizim ne yapıp ne yapmadığımızı, bütün tamamını NATO askeri ve sivil makamlarına teslim ettik. Dolayısıyla şu anda mesele NATO'da bulunmaktadır. Bütün yapılan, elimizdeki bütün bilgiler açık. İlave bilgileri de vermeye hazır olduğumuzu NATO makamlarına söyledik. Çok açık ve net bir şekilde bizim gemilerimiz orada denizcilik yasalarına, denizcilik usullerine, denizcilik kurallarına tamamen uygun hareket ettiler. Hiçbir şekilde Fransız gemisine düşmanca tavır içinde olmadılar. Sadece ve sadece Fransız gemisine 20 knot süratle yaptığı manevrada herhangi bir kaza bela olmasın diye gözlem şeklinde tedbir aldılar, kendilerini korudular, durum bundan ibaret. Biz şu anda geldiğimiz noktada Fransız dostlarımızdan bir özür bekliyoruz" dedi.

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların barışçıl yollardan çözülmesinden yanayız"

Akar, "Biz her zaman Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki tüm sorunların barışçıl yol ve yöntemle çözülmesinden yanayız. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerini, uluslararası hukuku esas alıyoruz, karşılıklı diyaloğu esas alıyoruz. Fakat diğer taraftan da biz Kıbrıs dâhil Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizden de herhangi bir şekilde vazgeçmeyeceğimizi, bunları, oradaki hakkımızı, hukukumuzu, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimli ve kararlı olduğumuzu ve burada muktedir olduğumuzu mütaeddit defalar söyledik. Bu bir tehdit değil, durumun tespiti, bunu söylüyoruz ve biz diyoruz ki bir an önce görüşmelere, konuşmalara başlayalım ve bir an önce problemlerimizi görüşmeler yoluyla, barışçıl yol ve yöntemlerle medeni bir şekilde çözelim" şeklinde konuştu.

"Yunanlı komşularımız duygusal, provokatif davranıyor"

Akar, "Objektif olmak lazım, objektif bakmak lazım konularımıza. Burada bizim yaptığımız şey, iki devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen ve bağımsız bir devlet ve Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Libya'nın temsilcisi de Milli Mutabakat Hükümeti, Sayın Serrac. Bu iki entity beraber bir anlaşma yapıyorlar. Bunun neresi kime tehdit, bunun neresi yanlış? Uluslararası hukuktan bahsediyoruz. Bunun uluslararası hukuka aykırı olan bölümü nedir? Birleşmiş Milletlerin yasalarına aykırı olan bölümü nedir? Kesinlikle yok, hiçbir şey. Dolayısıyla bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun şekilde devam ediyor fakat bizim Yunanlı komşularımız duygusal davranıyorlar, provokatif davranıyorlar. İşte biraz önce bahsettiğim kendi vatandaşlarından da birçok kişi bu konuda Yunan tezlerine karşı görüşlerini belirtmeye başladılar. Biz bir an önce görüşmeler yoluyla, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızı çözmekten yana olduğumuzu söylüyoruz. Diğer taraftan da bu bir zafiyet değil diyoruz. Yani biz görüşme talep ettiğimiz zaman bir zafiyetten dolayı bunu söylemiyoruz. Biz, barışçıl yol ve yöntemle bunları çözelim diye söylüyoruz fakat diğer taraftan da hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, bizim içinde olmadığımız hiçbir sorunun da çözümün de çözüm olmayacağını bilmelerini istiyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Fransa, Akdeniz'de NATO görevine katılan "Courbet" isimli geminin, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen bir gemiyi denetlemek istediğini fakat gemiye eşlik eden Türk gemilerinin Courbet gemiyi taciz ettiğini iddia etmişti. Türk gemilerinin üç kez radar kilitlediğini öne süren Fransa, Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmişti.