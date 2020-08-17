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Aktüel

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile buluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-17 20:44:15 -
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'da

TRABLUS (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Corinthia Oteli'ndeki görüşmenin ardından El-Mahari Oteli'ne geçti.

Akar burada, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile heyetlerarası toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

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