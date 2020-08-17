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Aktüel

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 19:28:38 -
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'da

TRABLUS (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa bir araya geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Başbakanlık Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından Corinthia Oteli'ne geçti.

Burada Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Başağa heyetlerarası toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

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