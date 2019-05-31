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Bakan Akar: “Türk Hava Kuvvetleri dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasındadır”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “1 Haziran 1911’de kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ sözünden ilham alan Türk Hava Kuvvetleri, bugün üstün bir hava teknolojisine kavuşmuş ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında yerini almıştır” dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:25
Bakan Akar: “Türk Hava Kuvvetleri dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasındadır”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “1 Haziran 1911’de kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ sözünden ilham alan Türk Hava Kuvvetleri, bugün üstün bir hava teknolojisine kavuşmuş ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında yerini almıştır” dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünyada ilk askeri hava teşkilatları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetlerinin 108’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, “Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr mensupları değerli mesai ve silah arkadaşlarım, bir asrı aşan tarihi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla asil Türk milletinin semalardaki gururu ve çelikleşmiş ifadesi olan Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 108’inci yılını coşku ve heyecan içinde kutluyoruz. Değişim ve dönüşümün her geçen gün hızlandığı; risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı günümüzde, özellikle yakın çevremizde yaşanan krizler; etkin, caydırıcı ve saygın bir Silahlı Kuvvetlere sahip olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nitelikleri haiz silahlı kuvvetler için de güçlü kara, deniz hava ve uzay gücü şarttır. 1 Haziran 1911’de kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ sözünden ilham alan Türk Hava Kuvvetleri, bugün üstün bir hava teknolojisine kavuşmuş ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasında yerini almıştır. Sahip olduğu geniş görev yelpazesi ve hassas taarruzda sunduğu eşsiz yetenekleri ile harekât ortamının asli unsurlarından olan ve her koşulda 7 gün 24 saat görev yapabilen Hava Kuvvetlerimiz, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurları ile uyum içerisinde çalışarak büyük başarılar elde edilmesine önemli katkıda bulunmuştur, bulunmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri terörle mücadele harekâtındaki görevlerinin yanı sıra barışa destek faaliyetleri kapsamında uluslararası alanda üstlendiği görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 108’inci yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, acil şifalar diliyorum. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz başta olmak üzere, Hava Kuvvetlerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük katkıları olan tüm muvazzaf ve emekli personelini ve onlara sabırla destek veren kıymetli aile fertlerini en içten duygularımla kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:25
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