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Bakan Akar: “Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili, "Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:28
Bakan Akar: “Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili, "Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.


NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı öncesinde NATO Karargahı’nda bulunan Türk Askeri Temsilciliği’ni (TMR) ziyaret etti. Bakan Akar ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu’na ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, “Kanun süreci devam ederken bu süreci takip eden arkadaşlarımız, birlik komutanlarımız her seviyede gerekli tedbirlerini almaya devam ettiler. Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir” diye konuştu.


Terhis işlemlerinin sürdüğünü belirten Bakan Akar, “Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor. Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli. Burada herhangi bir kaza-bela olmadan bunu da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kara, deniz, hava araçları kullanmak suretiyle bu intikaller gerçekleşecek. Bu manada TSK’nın ulaştırma imkanlarından azami ölçüde yararlanmayı planlıyoruz. Diğer sivil, kara, hava, deniz araçlarını da kullanarak bu intikali gerçekleştireceğiz. Bununla alakalı Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde ulaştırma faaliyetlerini koordine etmek üzere bir merkez kuruldu. Bu merkezin izdüşümü olarak tüm birliklerimize de merkez hazırlandı. Bunların koordinasyonunda da bu faaliyetler gerçekleştirilecek. Büyük bir hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Konuyu çok yakın şekilde takip ediyoruz” dedi.


Faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi için Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde birliklerde Ulaştırma Koordinasyon Merkezleri’nin kurulduğunu ifade eden Bakan Akar, “Yapılan çalışmalar sonucunda Doğu Anadolu’da 13, Batı Anadolu’da 25, KKTC’de bir olmak üzere toplam 39 merkezden hava ulaşımı planlanmıştır” dedi.


Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve ilgili bakan yardımcısıyla görüştüğünü belirterek, “Bu faaliyetler bütün kademelerde yakinen takip edildiğini aziz vatandaşlarımızın bilmesi lazım. İstenmeyen bir olaya meydan vermeden bu çalışmanın gerçekleşmesi bizim için çok önemli” dedi.



“Zafiyet söz konusu değil"


Kanunun yasalaşma sürecinde dile getirilen bazı iddiaları hatırlatan Bakan Akar, “Bütün vatandaşlarımızın müsterih olması lazım. Terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık, zafiyet kesinlikle söz konusu değil. Terörle mücadele esas olarak uzman personelimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil. Kanun çalışmasına paralel olarak ilgili arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Sınırlarımızın komanda taburları ve uzman personel ile takviyeleri yapıldı. Bu takviyeler devam ediyor. Bu konu üzerinde önemle duruluyor” şeklinde konuştu.



“Modern, tarihimize uygun bir çalışma yaptık”


Herhangi bir sorun çıkmaması için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, “KKTC’de de faaliyetlerimiz aralıksız, eksiksiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu konuda da herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alındı. Herhangi bir sorun yaşanmayacak bu konuda aldığımız tedbirlerin yeterli olacağına inanıyoruz. Reforma niteliğindeki bu çalışma ile öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluştu. Modern, tarihimize uygun bir çalışma yaptık. Bu yasanın hazırlanması sırasında hem modern uygulamaları hem de tarihi verileri kullandık. Bu çerçevede TSK’nın etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı hiçbir şekilde eksilmeden tam tersine artarak devam edecek” diye konuştu.


Yeni düzenleme ile bir taraftan TSK’nın ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanacağını diğer taraftan da gençlerin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarına azami oranda cevap verildiğini belirten Bakan Akar, reform niteliğindeki yasanın çıkmasına katkı sağlayan milletvekillerine teşekkür ederek, yasanın ülkeye, millete, hayırlı olması temennisinde bulundu. “Bu yasa TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne-babaları rahatlatacağına inanıyorum. Gençlerimizin emniyetli bir şekilde ailelerine kavuşmaları için planlamaları yaptık” diyen Bakan Akar, “Gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:28
  1. doğa

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