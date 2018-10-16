0553 313 94 23

Bakan Akar: Taahhütlerimizin arkasındayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında, 'İdlib'de geri çekilme devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız' dedi.

16 Ekim 2018 Salı 00:53
Bakan Akar: Taahhütlerimizin arkasındayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu. Akar, idlib'deki sürece ilişkin,  "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız." dedi.

Akar, Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının müşterek devriyeye yönelik ortak eğitimi hakkında, "Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda yapılacak ortak devriye) Yakın bir zamanda başlayacak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 00:53
  1. hulusi akar
  2. idlib
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT'de son durum ne?
    1. EYT'de son durum ne?
    2. İtalya'da skandal uygulama: Göçmen..
    3. Bakan Akar: Taahhütlerimizin..
    4. Yılmaz Özdil'den ilginç iddia!..
    5. ABD'den Eş-Şebab'a hava saldırısı! 4..
    6. Trump'ın 'FED kafayı yedi' çıkışına..
    7. Beşiktaş'a şok! Adriano 3 hafta yok
    8. Filipinler'de 2 DEAŞ militanı öldürüldü!
    9. Orgeneral Yaşar Güler, Joseph Dunford..
    10. Hilary Clinton kocasının 'taciz'..
    11. Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı
    12. Niğde'de çok ilginç düğün hediyesi!..
    13. O ülkedeki yanardağ yeniden faaliyete..
    14. İİT'den su kıtlığı uyarısı! 14 üye..
    15. Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
    16. Konsolosluktaki incelemede 'Münevver..
    17. 'Çöldeki Davos' konferansına Kaşıkçı..
    18. Real Madrid, dev operasyonun düğmesine..
    19. Mursi hakkında verilen dördüncü nihai..
    20. Dikkat! Bu faktörler çocuklarda işitme..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?