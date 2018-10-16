Bakan Akar: Taahhütlerimizin arkasındayız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında, 'İdlib'de geri çekilme devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız' dedi.16 Ekim 2018 Salı 00:53
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu. Akar, idlib'deki sürece ilişkin, "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız." dedi.
Akar, Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının müşterek devriyeye yönelik ortak eğitimi hakkında, "Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak." ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda yapılacak ortak devriye) Yakın bir zamanda başlayacak." diye konuştu.
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