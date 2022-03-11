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Siyaset Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Siyaset

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 19:22:00 -
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında yapılan görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilirken, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.

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