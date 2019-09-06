Bakan Akar: "Önce İHA sonra helikopter uçtu. 3. müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz." Bakan Akar: "Önce İHA sonra helikopter uçtu.

Bakan Akar: "Önce İHA sonra helikopter uçtu. 3. müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz."

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