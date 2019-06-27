Bakan Akar, NATO’nun ikinci gün oturumuna katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumuna katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumuna katıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantının ikinci gününde "İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı" konulu oturuma katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.