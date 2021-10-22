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Gündem Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Gündem

Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde de oturumlarına katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 12:22:00 -
Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi.

Toplantı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katılan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, temasların devamı konusunda mutabık kalındı.

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