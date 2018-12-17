Bakan Akar Malezyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Savunma Bakanı Muhammed Bin Sabu ile görüştü.

Akar, Sabu'yu, Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı. Ulusal marşların çalınmasının ardından konuk bakan, tören kıtasını "merhaba asker" sözleriyle selamladı.

Sabu'nun Bakanlık özel defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.

Askeri ve savunma sanayi konuları ele alındı

Görüşmeye, Malezya Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tan Sri Dato'Seri Panglima Hacı Zülkifli bin Hacı Zeynel Abidin, Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Datuk Mohd Rıza Bin Mohd Sani'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da katıldı.

Basına kapalı görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve savunma sanayi alanında iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.