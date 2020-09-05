Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush da yer aldı.

Dönem birincilerinin yaş kütüğüne plaketi çakmasının ardından konuşan Bakan Hulusi Akar, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 137 öğrenci subayı mezun verdiklerini ifade etti.

"Tehditler değişik boyutlarda ortaya çıkıyor"

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karada, denizde ve havada 83 milyonluk Türkiye'nin hak, menfaat ve bağımsızlığını koruduğunu belirtirek son dönemde risk, tehdit ve tehlikenin sadece sayısal olarak değil, değişik boyutlarda da ortaya çıktığını açıkladı.

"Türkiye artık uluslararası ortamda bir özne olmuştur"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinden geleni yaptığını, yapmaya da devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, tüm kurumlarımızın, 83 milyon vatandaşımızın gayretleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kişiliğiyle, kimliğiyle, iddialarıyla, talepleriyle, varlığıyla artık uluslararası ortamda bir özne olmuştur." diye konuştu.

"Pençe-Kaplan bölgesinin tamamı teröristlerden temizlendi"

Pençe-Kaplan operasyonuyla ilgili konuşan Akar, bölgede teröristlerin temizlendiğini vurguladı. Akar, son terörist de etkisiz hale getirilinceye dek operasyonların süreceğinin bildirerek "Pençe-Kaplan ile komandolarımız faaliyetlerini sürdürdüler ve belirlenen bölgelerin tamamı teröristlerden temizlendi. Orada bölgeyi emniyete almak için faaliyetlerimiz sürüyor." dedi.

Akar "40 yıldır çekmekte olduğumuz ezayı, cefayı, musibeti ülkemizin ve asil milletimizin üzerinden kaldıracağız." ifadesinde bulundu.

"Diyalog istememiz zafiyet olarak algılanmasın"

Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerin korunmasına yönelik yapılması gerekenleri yerine getirdiklerini belirten Akar, "Biz savaştan yana değiliz. Diyalog diyoruz. Bunu söylediğimiz zaman da bunun hiçbir şekilde zafiyet olarak algılanmamasını istiyoruz." uyarısında bulundu.

Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'na aykırı davrandığını ve 16 adayı silahlandırdığını belirten Akar, Yunanistan'ın işine geldiği gibi davrandığını söyleyerek "Kendisi ile alakalı bir konu olduğunda 'Bunları görmeyelim' anlayışı içindeler. Bu da kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Bunların yanı sıra egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmeyen adacık ve kayacıkların olduğunu, Yunanistan’ın bunların tamamını kendisininmiş gibi kabul ettiğine dikkati çeken Akar, "Bu yetmezmiş gibi bir de bunların en ucunda, Türkiye’ye en yakın olanlara ziyaretlerle ülkemize, milletimize karşı eylem içinde bulunuyorlar. Bunlar tahrik değil, gerilimi artırmak değil de iyi komşuluk ilişkilerine aykırı davranmak değil de nedir?" diye sordu.

"Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor"

Fransa’nın bölgeye getirdiği askeri varlıklarıyla katıldığı tatbikatların olduğunu anımsatan Akar, "Bunlar gerilimi azaltmak adına yapılıyor. Bilakis gerilimi artırdığını, yaptıklarının yanlış olduğunu kendileri de biliyorlar. Yapılan açıklamalar, kullanılan dil, tavır, üslup hiç doğru değil, ne diyaloğa ne barışa hizmet eder ne de istikrara katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgede yaptığının uluslararası hukuk ve denizcilik hukukuna tamamen uygun olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Sadece Doğu Akdeniz yetmiyor, aynı zamanda Irak’ta da birtakım beyanlarda bulunuyorlar. Bunların hiçbiri ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlayan şeylerdir. Tamamen duygusal girişimlerdir ve bunların hiçbir sonucu olmayacağının bilinmesi gerekir. Bir taraftan ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti.’ diyeceksiniz, diğer taraftan NATO’nun, AB’nin arkasına saklanacaksınız, bir taraftan Peygamberimize hakareti özgürlük sayacaksınız, diğer taraftan da bir gazetecinin masum bir sorusuna dahi tahammül edemeyeceksiniz. Bu, iki yüzlülük, riyakarlıktır. Bunu herkesin görmesi gerekir. Biz Türkiye olarak diyalogdan, barıştan, hakkaniyet, uluslararası ilişkiler çerçevesinde yapılması gereken iş birliği, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız.

Diğer taraftan da hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu vermeyeceğimizden herkesin haberi olsun. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz fakat diyalog için de buradayız."

Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı’ içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.