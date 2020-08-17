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Aktüel

Bakan Akar: "Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:21:19 -
Bakan Akar: "Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz."
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