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Bakan Akar, Iraklı heyet ile yapılan toplantıya katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Iraklı üst düzey heyet ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:35
Bakan Akar, Iraklı heyet ile yapılan toplantıya katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Iraklı üst düzey heyet ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın da yer aldığı toplantıda, Irak heyetinde ise Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi yer aldı. Irak heyeti ile gerçekleşen toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Abdülmehdi’nin talimatıyla başlatılan süreç çerçevesinde gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:35
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