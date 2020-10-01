Bakan Akar ile Libya arasında önemli görüşme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarda, Bakan Akar’ın, Libya Savunma Bakanı Namroush’u Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladığı belirtildi.
Baş başa yapılan görüşmede, Libya’daki çatışmalar ve son durum ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Yardımlar sürecek
Bakan Akar tarafından, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği bildirildi.
Görüşmelerde, Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.