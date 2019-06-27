0553 313 94 23

Bakan Akar: “F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun savunmasını ciddi ölçüde azaltır”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır” dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:51
Bakan Akar: “F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun savunmasını ciddi ölçüde azaltır”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır” dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin S-400 hava ve füze savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı tedariği ile ilgili olarak Bakan Akar, “S-400 tedariğine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır. F-35 projesindeki işbirliğimizin engellenmesi ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 Programı’nın yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 Programı’na ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız” dedi.


Türkiye ve ABD ilişkilerine de değinen Bakan Akar, “Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir ilişki bekliyoruz. Bu konuda yapıcı bir yolda ilerlemek için çalışmaya devam edebileceğimizi ve uygun bir çözüm bulacağımıza umuyorum. F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. S-400 konusundaki ABD endişelerini ele almak üzere NATO’nun da katılımı ile bir çalışma grubu kurulması önerimiz de hala geçerlidir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz konseri gerçekleşti
    1. SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz..
    2. Organları 6 kişiye umut oldu
    3. Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks..
    4. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    5. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
    6. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
    7. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
    8. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    9. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    10. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    11. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    12. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    13. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    14. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    15. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    16. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    17. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    18. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    19. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    20. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    21. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    22. Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
    23. Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde..
    24. Deve sütü cilde faydaları deve sütü..
    25. Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1..
    26. Fetih Müzesi’ne bir ödül daha
    27. Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde..
    28. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki..
    29. Denizli’nin 2019’daki haşhaş üretim..
    30. Galatasaray, Yiğit Arslan’ı kadrosuna..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar