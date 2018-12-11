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Bakan Akar Estonyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonyalı mevkidaşı Jüri Luik ile görüşme yaptı. Görüşmede, NATO konuları ele alındı.

11 Aralık 2018 Salı 14:09
Bakan Akar Estonyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Luik'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Luik tören kıtasını "merhaba asker" sözleriyle selamladı.

NATO konuları ele alındı

Luik, bakanlık özel defterini imzaladıktan sonra Akar ile baş başa görüştü.

Görüşmede güvenlik ve askeri eğitim iş birliği ile NATO konularının ele alındığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:09
  1. Hulusi Akar

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