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Bakan Akar: "Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de helikopterle gerçekleştirilen müşterek uçuş hakkında, "Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı" dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:53
Bakan Akar: "Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de helikopterle gerçekleştirilen müşterek uçuş hakkında, "Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısındaki Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat ve çizdiği çerçevede çeşitli seviyelerde heyetlerarası, bakanlar arası görüşmeler oldu. Başlangıçtan itibaren bizim ortaya koyduğumuz ilkeler var. Bu ilkelerden birincisi ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Bununla alakalı ne varsa, ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapacağımızı tüm ortaklarımıza ve çevreye bildirdik. Toplantılar ve görüşmeler bu çerçevede başladı ve sürdürüldü. Bu doğrultuda alınması gereken tedbirler görüşüldü. Mutabakatlar sağlandı. Sağlanan mutabakatlara göre yol haritası ve takvim belirlendi ve şu ana kadar bu takvim ilerliyor. Bu konuda biz ortaya koyduğumuz ilkelerden, görüşlerimizden vazgeçmediğimizi, bunların üzerinde


önemle durduğumuzu, herhangi bir şekilde, ’takvim yapıldı, yol haritası yapıldı, bu iş bitti’ gibi rehavet söz konusu değil. Tüm yaptığımız mutabakatları, yol haritasını ve takvimi büyük bir ciddiyet, hassasiyetle, dikkatle takip ediyoruz. Sahadaki ve Ankara’daki karargahtaki arkadaşlarımız yakınen bunları takip ediyorlar ve bu takvimin aksaksız ilerlemesine gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



"Amerikalılar tarafından bize bildirilen YPG’li teröristlerin oradan çekildiğine dair teyide muhtaç bilgiler var"


Çalışma ve gayretlerinin Suriye’nin kuzeyinde bir an önce söz konusu tehdit ve tehlikenin ortadan kalkması ve bir terör koridoru oluşması ihtimalinin bertaraf edilmesi olduğunu aktaran Bakan Akar, "Bu çerçevede belirlenen yol haritasıyla alakalı oradaki harekat merkezi kuruldu, çalışmaya başladı. Bir Türk ve bir Amerikalı general komutanı, sevk ve idareyi sağlıyorlar, yanlarında karargah subayları, heyetler var. Heyetler aracılığıyla planlama sürüyor. Bu kapsamda İHA, helikopter uçuşları başladı, devam ediyor. Amerikalılar tarafından bize bildirilen YPG’li teröristlerin oradan çekildiğine, oradaki bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Bunların tamamını bizzat görmek istiyoruz. Bizzat gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Ayrıca, karadan devriyelerin bir an önce başlamasını istiyoruz. Bu konuda da ilişkilerimiz, temaslarımız devam ediyor. Onların kendi personellerini buraya getirmeleri, hazırlık yapmaları zaman almakla beraber hiçbir şekilde gecikmeye tahammülümüz olmadığını, hiçbir şekilde zaman kaybetmeye tahammülümüzün olmadığını, bu konuda hem Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler hem Türkiye Cumhuriyeti devleti hem de asil Türk milletinin bu konuda büyük bir dikkat ve hassasiyetle bizleri takip ettiğini, bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için yapılması gerekenlerin yerinde ve zamanında yapılmasını şiddetle takip ediyoruz. Biz kendilerine de hatırlatıyoruz. Bizde sürekli arkadaşlarımızla farkında olduğumuzu konuşuyoruz" diye konuştu.



"Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı"


Helikopterle gerçekleştirilen müşterek uçuş hakkında bilgi veren Bakan Akar, "Önce bir Amerikan helikopteri uçtu. İçinde Türk generali ve Türk subayları vardı. Dün de takriben 1,5-2 saat süreyle dört helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri uçmak suretiyle havadan keşif ve denetleme yaptılar. Bunlar devam edecek" şeklinde konuştu.



"İkinci bataryanın intikali Eylül ortasında tamamlanacak"


S-400’ün ikinci sevkiyat dönemine de değinen Bakan Akar, "Biz birinci filoyu aldık. Birinci filonun iki bataryası var. Birinci bataryanın Ağustos ayında intikali tamamlandı, kurulum çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan ikinci bataryanın intikali başladı. O da Eylül ortasına tamamlanacak. Herhangi bir sorun yok, yapılan planlama neyse o planlama çerçevesinde ikinci bataryanın intikali başlamış bulunuyor" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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