Bakan Akar böyle duyurdu: Cin şişeden çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan tedbirler çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının Millî Savunma Bakanlığına bağlandığını hatırlatan Bakan Akar, düzenlemelerin ardından tarihin en kapsamlı ve yoğun faaliyetlerinin icra edildiğini söyledi.

Bakan Akar, Suriye'ye yönelik olası terörle mücadele harekâtına ilişkin soru üzerine, bölgede teröristlere hiçbir şekilde yer olmadığını ve yapılacaklara karşı kayıtsız ve hareketsiz kalmayacaklarını vurguladı.

Suriye topraklarından bölücü terör örgütü mensuplarının çıkartılması konusunda hem Amerika hem de Rusya ile mutabakat imzaladıklarını ve bu iki ülkenin mutabakata uyması gerektiğini belirten Bakan Akar, "Özellikle son zamanlarda Tel Abyad ve Münbiç bölgesinden tacizler, tecavüzler arttı. Orası âdeta bir terör yuvasına ve yatağına döndü. Bu taciz ve saldırı girişimleri olduğu takdirde bunlara tereddütsüz misliyle karşılık verdik, vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye güvenilir bir müttefik

Bakan Akar, Yunanistan ile yaşanan soruna yönelik soru üzerine, Türkiye'nin diyalog çağrısına rağmen özellikle Yunanistan'daki bazı siyasilerin, şahsi emelleri doğrultusunda provokatif şekilde eylem ve söylemlerini artırarak devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini dile getiren Bakan Akar, "Barış ve istikrar için Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olmasını temenni ediyoruz. Biz, Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, menfaatini korumakta azimliyiz, kararlıyız, çok şükür buna da muktediriz." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, bir asır önce alçakça gerçekleşen Yunanistan'ın işgal girişimi ve mezalimini sona erdiren Büyük Zafer'in 100’üncü yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak Yunanistan'ın tarihten ders alması ve hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri iki ülkeyle diyalog hâlinde olduğuna işaret eden Bakan Akar, Montrö Antlaşması çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog ve refah içinde yaşaması için gayret gösterdiklerini aktardı.

Savunmada proje sayısı 750'yi geçti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayisindeki gelişmeler kapsamında daha önce 66 olan proje sayısının bugün 750'yi aştığını bildirerek ihracatın 3 milyar dolara yaklaştığını ve 2023'te 5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Cin şişeden çıktı

Helikopterleri yaptık, gemileri yaptık bunların ötesinde bunları tasarlıyoruz, inşa ediyoruz, imar ediyoruzve ihraç ediyoruz. Dolayısıyla bu manada cin şaşeden çıkmıştır.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığına devredilen askerî hastanelerin tekrar Millî Savunma Bakanlığına devredilmesi taleplerine ilişkin Hulusi Akar, "Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yola koyacağız." yanıtını verdi.