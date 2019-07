Bakan Akar açıkladı: 143 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyinde 27 Mayıs'tan bugüne kadar 143 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, edecek.” ifadelerini kullandı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcıları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törene katıldı.

Şehit yakınları ve gaziler de katıldı

15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler ve ailelerinin de katıldığı törende konuşan Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarına sızan FETÖ'nün hain mensuplarının 15 Temmuz'da millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetlerine, demokrasiye karşı ülke tarihinde görülmemiş bir ihanete kalkıştığını anımsattı.

Şanlı tarihi boyunca karşılaştığı zorlukları bir ve beraber olarak aşan asil Türk milletinin 15 Temmuz gecesi de hainler karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek siyasi liderliğinde, yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olduğunu belirten Akar, demokratik değerler uğruna iman dolu göğüslerini siper eden milletin Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerinin vatansever evlatlarıyla bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğrattığını bildirdi.

“Yeni bir diriliş destanı”

"Tıpkı Çanakkale'de ve milli mücadelede olduğu gibi egemenliği, bağımsızlığı, milli ve manevi değerleri uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil milletimizin 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret, fedakarlık ve kahramanlık yeni bir diriliş destanı olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır" diyen Akar, "Asil milletimiz 15 Temmuz’da egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, milli iradeye kimsenin ipotek koyamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

“TSK, FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlenmekte”

Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kurumlarını, milli ve manevi değerlerini canı pahasına koruyanlara, gazilere şükranlarını ileten, bu uğurda şehit olanlara rahmet dileyen Akar, hainlere karşı dimdik durarak tereddüt etmeden şehadete yürüyen TSK'nin kahraman personeli ile jandarma ve emniyet mensupları ile sivillere millet olarak minnettar olunduğunu ifade etti. Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu asil milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri de kendisini zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan hain, alçak FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlenmekte, görev ve sorumluluklarını büyük başarılarla yerine getirmektedir. Terörle mücadele harekatları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Pençe Harekatı başta olmak üzere düzenlenen harekatlarda ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar FETÖ’den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Asil milletimiz ordusuyla arasını açmak isteyenlere itibar etmedi, terör örgütünün hain planına engel oldu, ordusuna sahip çıktı, ordu-millet anlayışımızın en güzel örneklerini sergiledi. 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan süreçte TSK personeli; bu asil milletin gerçek vatansever evlatları, karada, denizde ve havada, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü gayretle çalıştı, kendilerine verilen her türlü görevi yerine getirdi.TSK’de en küçük bir zafiyet yaşanmaması için büyük fedakarlıklar gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Her zamankinden daha güçlü ve daha kararlı olan silah arkadaşlarımın, mesleğe adanmışlık duygusuyla ortaya koyduğu fedakarlık ve kahramanlıklar, her türlü takdirin üzerindedir."

“TSK’nın etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün artıyor”

15 Temmuz sonrası TSK'nin etkin, caydırıcı, saygın niteliklerini artırmak için personel eğitiminden reform niteliğindeki yeni askerlik sistemine, teşkilat yapısından savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği MİLGEM'ler, taarruz ve genel maksat helikopterleri, silahlı, silahsız İHA'lar, Fırtına obüsleri ve optik sistemler başta olmak üzere envantere giren modern harp silah ve araçlarının TSK'nin karada, denizde ve havada etkinliğini ve caydırıcılığını her geçen gün artırdığını belirtti.

“En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek”

Yerli ve milli silah sistemleri ile donatılmış TSK'nin kahraman ve fedakar personelinin başta FETÖ, PKK/ PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetleri olmak üzere, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta milletin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Akar, "Bu mücadele 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, yurt içinde ve sınır ötesinde, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" diye konuştu.

“Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirildi”

Akar, terörü bitirmedeki kararlılıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, mavi vatanımızda ve semalarımızda devletimizin bekası, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı anda NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmekte, bölgesel-küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, başta NATO olmak üzere uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerini korumaktadır."

Peygamber ocağı olarak da bilinen TSK'nin milli, manevi ve mesleki değerleriyle akıl ve bilim ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu dile getiren Akar, "En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır. Kahraman ve fedakar silah arkadaşlarımın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizin sevgisine ve güvenine layık olacaklarına yürekten inanıyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Akar ve komutanlar daha sonra şehit aileleri, gaziler ve onların yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.