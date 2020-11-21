Bakan Akar: 20 bin 566 FETÖ’cü TSK’dan atıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtirken, TSK’da FETÖ ile yoğun mücadele kapsamında OHAL’in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi.
Yine bin 512 emekli askerin rütbeleri geri alındı. 15 Temmuz’un ardından TSK ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı ise 20 bin 566 oldu. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dün Bakan Akar’ı Milli Savunma Bakanlığı’nda ziyaret ederek bir süre görüştü.