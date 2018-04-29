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Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'dan uygun et açıklaması!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun zincir marketlere ucuz ve uygun fiyata et satışına ilişkin, "Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 12:28
Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'dan uygun et açıklaması!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet  Eşref Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürüttükleri  "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında  düzenlenen hayvan dağıtım töreni için geldiği Şırnak'ta AA muhabirine, projenin  şehir için önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla meraları kullanıma  açtıklarını dile getiren Fakıbaba, bunun sektör için büyük önem taşıdığını  aktardı.

"29 LİRAYA ET SATIYORUZ"

Fakıbaba, et fiyatlarını dengede tutmak amacıyla et satışı  yaptıklarına anımsatarak, şöyle konuştu:

"29-30 liraya et satıyorum, satmaya da devam edeceğim.  Ben gider 29  liralık yerden alırım, başkası 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun. Dar  gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye  de devam edeceğiz."

Her zaman üreticilerin yanında olduklarını aktaran Fakıbaba,  üreticiye, sanayiciye, esnafa, tüketiciye saygı duyduklarını fakat ramazanı ve  Kurban Bayramı'nı fırsata dönüştürmek isteyen üreticilere izin vermeyeceklerini  kaydetti.

"KIRSALI KALKINDIRACAĞIZ"

Et ithal etmek istemediklerini belirten Fakıbaba, et ithalatının  geçici olduğunu, sadece piyasayı regüle etmek ve insanların ihtiyacını karşılamak  için yapıldığını dile getirdi.

Bakan Fakıbaba, terörün sona ermesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun  yeniden hayvancılığın merkezi olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim şu an yapacağımız şey ateşi söndürmek, dar gelirli  vatandaşlarımıza ucuz et temin etmektir. Durumu iyi olan vatandaş 60 liraya et  alıyorsa alsın, afiyet olsun, helal olsun. Bazıları 'et pahalı.' diyorsa ben de  diyorum ki '29-30 liraya et satılan yerler var, ben size etimi vereyim.' diyorum.  Belki bunların sayılarını daha da artıracağız onu da söyleyeyim ve  üreticilerimizin hep yanında olacağız. Kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde,  Türkiye'de kalkınma olmaz. Hükümetimiz de bunun bilincinde, kırsalı  kalkındıracağız."

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:28
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