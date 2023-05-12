Bakan Adil Karaismailoğlu: Güçlü devlet olmak budur!

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adil Karaismailoğlu, kentte bir restoranda düzenlenen programda, deprem bölgesine gönüllü giden vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin Yunanistan coğrafyası büyüklüğünde bir alanı etkilediğini söyledi.

Depremleri, dünyanın en büyük felaketi olarak nitelendiren Karaismailoğlu, depremi haber alır almaz Adıyaman'a gittiğini ve ikinci depreme Adıyaman'da yakalandığını aktardı.

Deprem sürecinde yapılan çalışmalara değinen Karaismailoğlu, "Devlet, millet el ele verdik, birbirimize sarıldık ve bu yükün, bu zorluğun üstesinden gelmek için çok uğraştık. Yıllar önce de depremler oldu. Boyutları 6 Şubat depreminden çok daha azdı ama aylar sonra 'Nerede bu devlet?' diye bağrılan günler vardı. Bakın bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü ve güçlü devlet olmasının en önemli göstergelerinden bir tanesi daha, afet bitmeden vatandaşıyla birlikte olan bir Türkiye var artık." diye konuştu.

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Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımının devam ettiğini, şehirlerdeki hayatı canlandırmak için önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, "Çok sayıda geçici prefabrik kentler ve çarşılar kuruldu. Bu çarşılar da şehirlerimizin hareketini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bunun topyekun bir mücadele olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Emniyeti, jandarması, Kızılayı sayamadığım bütün kurumlarımız üstlerine düşen bütün vazifeyi fazlasıyla yaptılar. Bir taraftan depremle mücadele ediyoruz, bir taraftan da Türkiye'nin her tarafındaki bütün projeler hiç aksamadan takır takır yapılıyor, bitiyor ve hizmete açılıyor. İşte büyüklük buradan, güçlü devlet olmak bu. Nereden nereye? 'Nerede bu devlet?' diye bağrılan günlerden, bugün deprem bölgesi de dahil bütün Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası içerisindeki ihtiyaçlarımızı ve planladığımız işlerimizi sırasıyla, planlı bir şekilde aksatmadan devam ettiren bir yönetim var. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım."

Karaismailoğlu, dünyanın en büyük afetinde bile İstanbul Büyükşehir Belediyesini "polemiklerin ve konuşmaların dışında hiçbir yerde göremediklerini" ifade ederek, şöyle devam etti:

"İçerisi boş ve hizmeti olmayan araçlarla sadece bölgelerde tur atan dışında hiçbir yerde kendilerini göremedik. Tabii ki çok üzüldük. 24 yıl hizmet verdiğimiz bir kurumun, vatandaşımızın en büyük ihtiyacı olduğu anda böyle sırf gösteriş amaçlı 2 tane arabayla dolaşması bizim zorumuza gitti, çok rahatsız etti. Vatandaşıyla yaptığı hiçbir hizmetle gündeme gelmeyen bir yönetim, bugün Türkiye'yi yönetmeye talip olmuştur. Bunun kararını vereceğiz bu hafta sonu. O yüzden çok önemli günlerin arifesindeyiz, çok iyi karar vermemiz lazım. Sonucunda ülkenin nasıl bir felakete sürükleneceğini herkese anlatmamız gerekiyor. O yüzden diyoruz ki bu hafta sonu yapılacak seçim Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir."

"Türkiye'yi sevmeyenler, Türkiye'nin daha fazla güçlenmesini de istemiyor"

"Nerede bu devlet?" diye bağrılan günlerden, afet bitmeden vatandaşın yanında olan bir devlet ve hükümetten bahsedilen günlere gelindiğini anlatan Karaismailoğlu, "Bir taraftan da maalesef ki maalesef, ülkemize acılar çektirenlerin bir araya geldiği ve Türkiye'yi sevmeyenlerin desteklediği bir rakibimiz var. O yüzden çok büyük bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu yerine getirmek bizim vatandaşlık borcumuzdur. O yüzden bazı şeyleri yaşamadan, bugünden gördüğümüz için herkesi uyarıyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi sevmeyenlerin, Türkiye'nin daha fazla güçlenmesini de istemediğini vurgulayarak, "Biz yıllarca neler çektik? Uzaktan kumanda edilen bir Türkiye ve kendi içerisinde kaos yaşayan, bir yıl bile sürmeyen iktidarlar. Kendi aramızdaki saçma sapan gündemlerle günümüzü geçirdiğimiz günler. Bugün, 254 milyar dolarlık ihracattan ve 1 trilyon dolarlık ihracat hedefinden bahsediyoruz. Samsun-Sarp hızlı treninden, yeni havalimanından, güney çevre yolundan bahsediyoruz." diye konuştu.

Projelerin devam edebilmesi için istikrarın önemine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İşte bunun devam edebilmesi için deprem bölgesindeki bütün işlerimizin en hızlı şekilde bitmesi ve şehirlerimizin gelişmesi için başladığımız, devam eden ve bundan sonra yapacağımız işlerin bir an önce bitirilmesi için 21 yıllık güçlü Türkiye, güçlü lider sayesinde oluşan huzur ve istikrar sürecinin devam etmesi gerekiyor. Vatandaşımızın güveni, devletiyle, milletiyle neler yapılabildiğini gösteren bu düzenin devam edeceğine mutlaka inanıyoruz ve karar veriyoruz. Pazar günü alacağımız önemli sonuçtan sonra deprem bölgesine en kısa zamanda giderek oradaki işleri birebir kontrol ederek vatandaşlarımızla beraber olarak inşallah en kısa zamanda bitireceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Fatih Sanayi esnafıyla da bir araya gelerek seçimlerde destek istedi.